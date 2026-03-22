◆オープン戦中日―ロッテ（２２日・バンテリンドーム）緊急出場の辻本倫太郎内野手が、オープン戦初アーチとなる左越え２ランを放った。２―０の２回２死三塁。ロッテの先発・小島の１３１キロ変化球を強振し、左翼テラス席へ運んだ。この日は、プレーボール直前に交代した田中幹也内野手に代わって、初回の守備から「２番・二塁」で出場した。開幕スタメンを狙う３年目が、アピールの一発を放った。