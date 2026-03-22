◆オープン戦日本ハム―ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）日本ハムの有原航平投手が先発。４回を投げ１安打無失点、５奪三振とほぼ完璧な内容だった。初回、長岡、サンタナを連続三振で立ち上がると、最速１４８キロの真っすぐに多彩な変化球を織り交ぜ、ヤクルト打線を寄せ付けなかった。許した安打は内野安打１本で、二塁も踏ませなかった。これまで有原はオープン戦２試合に登板。計８回で７失点と調整段階を感じ