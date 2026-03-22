【モデルプレス＝2026/03/22】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が3月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のゴルフウェア姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】新婚の29歳美人アナ「スラッとして綺麗」美脚スラリのミニ丈ゴルフウェア姿◆ 高木由梨奈アナ、ミニスカゴルフウェア披露高木は「久々のゴルフロケ。東京の開花に合わせて桜意識の春コーデにしてみました」とつづり、ゴルフ場で撮影したゴルフウェア姿の写真を