ふと鏡を見たときに気になる、口もとや首のたるみ。実はこれらは、あごから胸もとに広がる「広頸筋（こうけいきん）」のこわばりが関係していることもあります。基本の顔筋リフトマッサージをマスターしたら、次はこの筋肉をほぐすケアを。骨格矯正に詳しい山口良純先生に、口もとや首まわりのたるみ、シワに効く簡単マッサージを教えてもらいました。広頸筋マッサージのやり方意外に年齢が出る首のたるみ、シワを防止に広頸筋は、