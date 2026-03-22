資料さぬき警察署 22日午前11時10分ごろ、香川県さぬき市小田にあるキャンプ場「TOMABARI BASE」の管理事務所で火事がありました。 火は約2時間20分後に消し止められました。けが人はいないということです。 警察によりますと、この管理事務所はキャンプ場利用者がいた場合に管理者が寝泊まりする場所で、当時事務所に人はいなかったということです。 警察と消防が出火の原因を調べています。