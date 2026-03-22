２１日、「国際太極拳の日」の記念イベントで、演武を披露する愛好家たち。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢3月22日】中国湖北省十堰市の武当山観光経済特区で21日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の第1回「国際太極拳の日」を記念するイベントが開かれ、参加者が集団演武や技法の実演などを通じて中国伝統武術の奥深さを披露した。ユネスコは2025年11月の第43回総会で、毎年3月21日を「国際太極拳の日」と定めた