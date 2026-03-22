２１日、「朱子茶礼」を披露する武夷山旅游職業専門学校の学生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月22日】中国福建省武夷山市で21日、南宋の儒学者・朱熹（しゅき＝朱子）の理学思想と武夷山の茶文化を融合させた茶の作法「朱子茶礼」を紹介するイベントが開かれた。同市の製茶企業、石上一品茶業と武夷山旅游職業専門学校が共同で開催し、同校の学生らが作法を披露した。２１日、「朱子茶礼」を披露する武夷山旅