女優の吉瀬美智子（51）が22日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。唇のトラブルについて明かした。「お薬塗っても軽い口唇炎がずっと治らない」と明かした吉瀬。どアップの自撮り写真を添え、「歯磨き粉、ワセリンリップ、色々優しい物に変更してるのに困ったもんだ！」と試行錯誤するも効果がないことを記した。「皮膚科へGOだな〜」としつつも、「アドバイスあったら教えてね」と呼びかけた。吉瀬は2010年12月