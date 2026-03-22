女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。若い頃に事務所に反論したと明かす場面があった。この日は親交の深いタレントのYOU、女優の飯島直子とトークを展開。YOUが小泉について「この人は何か話を聞いていたら、幼い頃から何かさあ、“それは、おかしくないですか？”みたいな感じだから」と証言すると、小泉は「15、6（歳）からそういう価値観があって」と説明した。か