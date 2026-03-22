3月22日（現地時間21日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”の女子リージョン1フォートワースの1回戦が各地で行われ、京都精華学園高校出身のイゾジェ・ウチェ所属のシラキュース大学（第9シード）が72－63でアイオワ州立大学（第8シード）を破った。 シラキュース大はウチェのジャンパーから得点を始め、試合序盤から