[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](MUFG国立)※15:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 2 松長根悠仁DF 13 三浦颯太DF 29 山原怜音DF 32 林駿佑MF 6 山本悠樹MF 8 橘田健人MF 14 脇坂泰斗MF 18 紺野和也MF 23 マルシーニョFW 9 エリソン控えGK 33 イ・クンヒョンDF 28 丸山祐市DF 30 野田裕人MF 19 河原創MF 41 家長昭博FW 11 小林悠FW 17 伊藤達哉FW 24 宮城天FW 91