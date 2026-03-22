[3.22 J1百年構想リーグ WEST第8節](ヨドコウ)※15:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 23 中村航輔DF 4 井上黎生人DF 6 登里享平DF 16 奥田勇斗DF 44 畠中槙之輔MF 10 田中駿汰MF 17 阪田澪哉MF 18 石渡ネルソンMF 19 本間至恩MF 48 柴山昌也FW 11 チアゴ・アンドラーデ控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 3 田中隼人DF 27 ディオン・クールズDF 66 大畑歩夢MF 5 喜田陽MF 8 香川真司MF 14 横山夢樹FW 9 櫻