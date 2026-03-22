[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](アシさと)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 2 梅木怜DF 3 孫大河DF 15 ガブリエル・ゴメスMF 6 梶浦勇輝MF 7 山田貴文MF 8 駒井善成MF 9 近藤高虎MF 14 森晃太FW 10 エジガル・ジュニオFW 11 ウェズレイ・タンキ控えGK 16 山本透衣DF 24 竹内悠力DF 29 丸山大和MF 17 持井響太MF 20 ロドリゴ・ソウザMF 25 佐藤璃樹MF 33 笹修大MF 36 久保恵音