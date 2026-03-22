[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](ハトスタ)※15:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 21 櫛引政敏DF 5 西山大雅DF 14 白石智之DF 55 小野寺健也MF 8 中村健人MF 10 人見拓哉MF 13 小泉隆斗MF 18 秋山駿MF 28 田部井悠MF 32 海口彦太FW 29 日野友貴控えGK 1 伊東倖希DF 4 井出敬大MF 6 薬真寺孝弥MF 7 久保田和音MF 26 角田駿MF 35 南拓都FW 11 三宅海斗FW 77 北條真汰FW 99 奥田陽琉監督和