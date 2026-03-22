[3.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](NDスタ)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 45 渋谷飛翔DF 3 熊本雄太DF 13 野嶽寛也DF 19 岡本一真DF 22 城和隼颯MF 8 土居聖真MF 17 寺山翼MF 21 田中渉FW 10 氣田亮真FW 11 ディサロ燦シルヴァーノFW 25 國分伸太郎控えGK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 15 川井歩DF 49 坂本稀吏也MF 14 柳町魁耀MF 20 吉尾海夏MF 24 平賀大空MF 27 榎本啓吾FW 9