[3.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](カンセキ)※14:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 17 杉森考起DF 24 田端琉聖DF 25 岩崎博MF 5 柳育崇MF 6 阿部海斗MF 7 川名連介MF 27 永井大士MF 47 吉野陽翔MF 77 西野太陽FW 81 中野克哉控えGK 71 猪越優惟DF 37 木邨優人MF 11 青島太一MF 13 大曽根広汰MF 15 堤陽輝MF 39 屋宜和真MF 40 食野壮磨FW 29 矢野貴章FW 80 オタボー・ケネス監督米山篤