[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](味スタ)※14:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 21 長沢祐弥DF 5 井上竜太DF 6 宮原和也DF 15 鈴木海音MF 7 松橋優安MF 8 齋藤功佑MF 10 森田晃樹MF 16 平川怜MF 22 内田陽介MF 23 深澤大輝FW 9 染野唯月控えGK 41 中村圭佑DF 35 田邉秀斗DF 55 吉田泰授MF 14 福田湧矢MF 28 山本丈偉MF 40 新井悠太FW 11 山見大登FW 25 熊取谷一星FW 27 白井亮丞監督城福浩[FC東