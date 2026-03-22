[3.22 J1百年構想リーグ WEST第8節](サンガS)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 1 太田岳志DF 22 須貝英大DF 34 エンリケ・トレヴィザンDF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 16 平岡大陽MF 25 尹星俊MF 48 中野瑠馬FW 7 奥川雅也FW 11 マルコ・トゥーリオFW 77 新井晴樹控えGK 21 圍謙太朗DF 2 福田心之助DF 3 麻田将吾MF 18 松田天馬MF 32 齊藤未月MF 39 平戸太貴MF 88 グスタボ・バヘットMF 99 本田