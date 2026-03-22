嵐の公式Instagramでは、2014年にリリースされたシングル「Bittersweet」のジャケット写真を公開した。 【写真】嵐5人によるシックで大人っぽいリンクコーデ ■嵐5人が大人っぽいシックな装いで佇む「Bittersweet」ジャケット写真公開 嵐のInstagramでは、「ThrowBack ARASHI」として⁡2014年2月12日にリリースした「Bittersweet」のジャケット写真を公開した。 落ち葉の絨毯の上にベンチに座るのは相