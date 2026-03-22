【その他の画像・動画等を元記事で観る】 KAT-TUNがデビュー20周年を迎えた3月22日0時に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。 ■異例のラストライブから4カ月…まさかのサプライズ全曲配信解禁 2025年11月8日にグループ解散後に異例の形で行われたラストライブ『Break the KAT-TUN』にてグループ活動の幕を閉じたKAT-TUNが、デビュー20周年を迎えた3月22日(日)0時に全曲サブスクリプショ