お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（62）が、22日までに自身のインスタグラムを更新し、長男・仁一郎さん夫妻が披露宴に行ったと公表。出席者たちも続々と披露宴の様子を投稿し、豪華な内容が明らかになっている。【写真】豪華…ハイヒール・モモコ、長男の結婚披露宴の様子元MBSの大吉洋平アナウンサーは「ご長男の結婚披露宴の司会という大役を仰せつかりました大好きなファミリーの特別な日にご一緒でき、本当に嬉しかっ