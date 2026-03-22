タレントのユージ（38）が22日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演。子育てについて語った。番組には、類似タレントと呼ばれるJOY（40）とともに出演。明石家さんま、マツコ・デラックスの前でその格差が明かされた。自身の子供をインターナショナルスクールに通わせているというユージ。その理由を「公立を否定する気は全くない」「長男は小、中まで公立に行ってました」と明かしたうえで語り出