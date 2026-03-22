中東・ホルムズ海峡から石油が入ってこない状況を受けて、政府は、過去最大となる備蓄の放出に踏み切りました。【写真を見る】“石油不足”の影響を受ける生活用品備蓄の放出がいつまで続けられるのか、そして、日本経済はどこまで耐えられるのでしょうか。石油備蓄と補助金にも“限界”ホルムズ海峡の封鎖が続いたら…日本の「石油備蓄」は、政府が管理する「国家備蓄」と、石油会社に義務付けられている「民間備蓄」があります