［ケアラーの風景］１８歳の壁＜３＞「疲れも不安も増すばかり」。埼玉県の宮城由美子さん（５４）はそう嘆く。長男の遼大さん（２３）は、人工呼吸器などの医療的ケアが不可欠で、重度の知的障害と身体障害もあり、昼も夜も目が離せない。昨秋、条件付きで１８歳以降も継続していたショートステイサービスを利用できなくなり、少ない息抜きの時間がさらに減った。遼大さんは、生後間もなく脳性まひなどになり、人工呼吸器や胃