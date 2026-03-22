◇第98回選抜高校野球大会1回戦 近江―大垣日大（2026年3月22日甲子園）隣県同士の「関ヶ原決戦」となった大垣日大―近江戦は投手戦となった。堅守が光った。初回、無死三塁の先制機をつくった大垣日大に対して、近江の内野手は前進守備をしかなかった。だが、2番・山崎の一ゴロの打球に対して、一塁手の箕浦がとっさの判断で本塁封殺し先制点を許さなかった。その後も近江・上田、大垣日大・竹岡の両投手が要所を封じ