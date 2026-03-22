歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が、3月21日、Xを更新し、2026年4月から始まる自転車の新しい制度に言及、《私は自転車は基本やめようかなと思ってます》と投稿した。團十郎は「並走￥3,000」「ながら運転￥12,000」「イヤホン運転￥5,000」など、自転車での違反行為やその罰金が描かれたイラストをアップ。《車も自転車を追い抜く際に十分な距離を設けずに一気に抜くと摘発の対象に、道路の幅とかLUUPとかも考え直さないとと感