3月20日、タレントのフワちゃんが、情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演し、約1年7カ月ぶりに地上波復帰を果たした。ただ、プロレスラーとしての道を歩き始めるなかでのテレビ出演に、疑問を持たれているようだ。フワちゃんは2024年8月、お笑い芸人のやす子に対するX上の暴言が批判を集め、芸能活動を休止していた。「2025年11月、女子プロレス団体に所属することを発表し、同年12月末の両国国技館で試合をおこないまし