ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）がが２２日の広島とのオープン戦（マツダ）の試合前に、先発ローテーションの枠を争ってきた上茶谷大河投手（２９）を中継ぎに配置転換させることを明かした。上茶谷はオープン戦で２試合に登板し、防御率１・２９と首脳陣にアピール。１７日のファーム西地区の広島戦（タマスタ筑後）では先発として７回１安打無失点と好投していた。その一方で、チームのブルペン事情は流動的な状況。