バレーボール男子で２０２４年パリ五輪代表の甲斐優斗（専大４年）が、新生活の誓いを立てた。フランス１部リーグで武者修行に励んだ一方で、専大を全日本大学男子選手権（インカレ）の優勝に導くなど、代表活動以外にも全力投球。代表では五輪やネーションズリーグ（ＶＮＬ）などを経験した。卒業後もＳＶリーグの大阪Ｂでプレーする若武者は、２２日に東京・日本武道館で行われた卒業式で「よりバレーボールに向き合って取り