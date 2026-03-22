◆センバツ第４日▽１回戦近江―大垣日大（２２日・甲子園）２年ぶり８度目出場の近江（滋賀）と２年連続７度目出場の大垣日大（岐阜）“隣県対決”は延長戦にもつれこんだ。両校は２３年夏の１回戦で対戦、７―２で大垣日大が勝利している。近江の最速１４８キロ右腕・上田健介と大垣日大の左腕・竹岡大貴（ともに３年）がともに譲らず。緊迫した投手戦を繰り広げ、０―０で延長戦に突入した。第１試合の九州国際大付