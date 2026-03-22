◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）広島の佐々木泰内野手がオープン戦１号を放った。初回２死一塁、ソフトバンク・スチュワートから左翼へ一発だ。この日も「４番・一塁」でスタメン出場。ここまでオープン戦１８戦中１５戦で４番起用されている２年目が、オープン戦最終戦で豪快な一発を放った。