ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年3月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズを紹介します☆ セガプライズ サンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズ © YOANI© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662571 登場時期：2026年3月6日より順次投入店舗：全国のゲー