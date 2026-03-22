広島市の平和公園にある原爆供養塔には、引き取り手のないおよそ7万人の遺骨が納められています。このうち、広島市が初めて行った遺髪のDNA鑑定で身元が判明した遺骨が遺族に引き渡されました。遺族に引き渡されたのは、13歳で被爆して亡くなった「梶山初枝さん」の遺骨です。広島市が去年初めて行った遺髪のDNA鑑定で、身元が特定されました。初枝さんの甥・梶山修治さん「きょうから家族とともに過ごす初枝の姿を想像すると、言