群馬県の山林で火事が発生し、消防と自衛隊がヘリコプターによる消火活動を続けています。警察や消防によりますと、きのう（21日）午前11時半ごろ、群馬県の上野村を行楽で訪れていた人から「林から火が見える」と119番通報がありました。火は、通報があった場所から西の方向に燃え広がり、これまでにおよそ51ヘクタールが延焼しています。きょうは午前6時半ごろから消防や自衛隊などのヘリ、あわせて4機で消火活動を続けています