「ファーム・西地区、ソフトバンク−阪神」（２２日、タマホームスタジアム筑後）２試合続けて「５番・三塁」でスタメン出場した阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が二回の守備でゴロを処理した。先発・伊藤将司投手（２９）の１３４キロのツーシームを引っかけたソフトバンク・井上朋也内野手（２３）の打球が立石のもとへ。低い姿勢で丁寧に捕球し、一塁へ送球。この回の２アウト目を完成させた。立