アメリカ・イスラエルが続けるイラン攻撃、出口は見えているのでしょうか。【写真を見る】がれきと化した建物…終わり見えない戦地の様子短期決戦の目論見が外れたトランプ大統領。楽観論や“強がり”は健在ですが、戦況は泥沼化しています。泥沼化する中東情勢トランプ氏は「壊滅させた」と胸を張るトランプ大統領（17日） 「イランの海軍を壊滅させた。空軍も今や壊滅状態だ。彼らには空軍も海軍もなくレーダーもない」17