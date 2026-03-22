膝まわりに劇的な余裕が生まれる座席の広さと体験を格上げするサービス航空会社の収益を支える存在として語られることもある「プレミアムエコノミー」ですが、春先の旅行シーズンを前に改めて注目が集まっています。【ほぼビジネスじゃん!?】JALの「世界最高峰」プレミアムエコノミーを写真で見るプレミアムエコノミーの大きな特徴は、なんといっても座席の前後間隔を示す「シートピッチ」の広さにあります。一般的なエコノ