引っ越しで手続きが集中する3月下旬から4月上旬にかけての混雑を解消しようと、岡山市の各区役所で日曜日の窓口業務が始まりました。 【写真を見る】引っ越しなど年度替わりの手続き業務を日曜日も岡山市の区役所で日曜開庁始まる【岡山】 岡山市北区役所では午前8時半に窓口が開かれました。きょう（22日）の午前中は、岡山市内4つすべての区役所で、転入・転出や証明書の発行などの窓口業務が行われました。今後は今月29日に