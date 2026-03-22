爆笑問題の太田光（60）が15日、TBSラジオ「爆笑問題日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。高市早苗首相とトランプ大統領による日米首脳会談について、私見を述べた。高市首相はトランプ大統領との日米首脳会談後の会見で、ホルムズ海峡への船艦派遣について、米国側に対し「日本の法律の範囲内でできることできないことを詳細にきっちりと説明した」と述べた。番組では、トランプ大統領が会談後に番組で「憲法上の制約はある