「ふるさと納税はワンストップ特例を使えば確定申告が不要で簡単！」と考える人は多いのではないでしょうか。 しかし、「上限額の範囲内だから」と気軽に6つの自治体へ寄附をした後、確定申告の期限（例年3月15日頃、2026年は3月16日）を過ぎてから「6自治体以上は確定申告が必要だった」と知ってパニックになることもあるかもしれません。「もしかして、総額6万円がただの寄附になってしまったのでは？」と不安になる人もい