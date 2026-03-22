【モデルプレス＝2026/03/22】乃木坂46の佐藤璃果が3月21日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが際立つドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「透明感がすごい」プリンセスのようなドレス姿◆ 佐藤璃果、美デコルテ映えるドレス姿披露41stシングルでの活動をもってグループを卒業する佐藤は、「卒業セレモニーありがとうございました。とっても素敵なドレスを着させてもらえて、嬉し