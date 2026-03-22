ガールズグループaespaの“美しすぎるファン”として有名な中国のワンホン（網紅、中国のインフルエンサー）、白雪が写真の裏側を伝えた。去る3月19日、女優ハン・ガインのYouTubeチャンネル「自由夫人 ハン・ガイン」には、「国宝級美女ハン・ガインが実際に確認した『aespaの可愛いファン』ワンホンの実物（中国語で会話、ウォニョンミルクティー）」というタイトルの動画が公開された。【写真】ニンニン、ランジェリー透け見え