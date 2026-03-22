◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４×―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）神戸国際大付のエース秋田依吹（３年）が８回途中２失点（自責０）の好投で接戦に持ち込んだ。初回に失策が絡んで先取点を許し、なおも１死満塁のピンチを背負ったが、後続を断った。その後も何度もピンチを切り抜け「成長ができた大会になりました」と前を向いた。昨年秋の近畿大会で腰を負傷。痛みをこらえてチー