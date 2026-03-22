右座骨部の故障のため、リハビリに取り組んでいた巨人の高梨雄平投手（３３）が２２日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。４人に対し１安打１四球だった。昨季は自己最少の２１試合登板にとどまったが、１年目から８年連続４０試合登板の鉄腕。貴重なリリーフ左腕が復帰に向けて前進した。