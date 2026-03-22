◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４Ｘ―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）父で元プロ野球選手の楠城徹氏に続き２３年８月から九州国際大付を率いる楠城祐介監督が、甲子園で初白星を挙げた。父子ともプロ野球出身監督が甲子園で勝利するのは初めて。父の徹氏は７３年ドラフト２位で太平洋（現・西武）に入団し主に捕手として活躍。息子の祐介監督は０８年にドラフト５位で楽天に入団、１１年