朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）で喧嘩自慢のメカ君を相手に劇的勝利を飾った元アウトサイダーで年商３０億円の実業家でもある萩原裕介が２１日、自身のＸを更新。試合で鼻骨と眼窩内側壁の骨折を明かした。試合では下馬評でフリとみられていた４２歳の萩原がメカ君のラッシュを浴びながらも中盤にノーモーションの右拳一閃。ダウンを奪い、