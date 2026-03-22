年齢を重ねるごとに変化する体に寄り添いながら、美しさも心地よさも妥協したくない--そんな想いに応えるランジェリーがミモレストアから登場しました。FLORALE LUXEとのコラボで生まれた本シリーズは、大人のリアルな声をもとに完成した特別な一着♡毎日を少しだけ特別にしてくれる、上質で快適な着け心地をぜひ体感してみてください。 ラクなのに美しいバストライン 【FLORALE LUXE×ミモレストア】フロラ&