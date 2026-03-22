「オープン戦・巨人−楽天」（２２日、東京ドーム）能登半島地震、豪雨災害の被災地を支援する能登復興支援「復幸へ、ともに。」デーが実施され、同地の少年野球２６チームに所属する児童１３０人が招待された。試合前には場内コンコースでＷＢＣに出場していた大勢や石川県出身の泉、中川、田中瑛が参加して招待児童とともに募金活動が実施され、長蛇の列ができあがった。大勢らは笑顔で募金をした人たちと感謝のタッチを交