米プロフットボールNFLのスーパーボウルを7度制し、史上最高のQBと評されるトム・ブレイディさんが21日、2028年ロサンゼルス五輪で初採用されるフラッグフットボールの大会に出場して競技の盛り上げに一役買った。大会は機運醸成を目的に五輪会場となるロサンゼルスのスタジアムで開催された。8月に49歳になるブレイディさんはNFLの現役選手らに交じってチーム「ファウンダーズ」の一員として登場した。米国代表チームとの試