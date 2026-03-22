第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で物議を醸した「握手拒否騒動」が決着した。米紙「シアトル・タイムズ」は21日（日本時間22日）、マリナーズのランディ・アロザレーナ外野手（31）が僚友のカル・ローリー捕手（29）に対する謝罪の声明を出したと報じた。騒動の発端はアロザレーナがメキシコ代表、ローリーが米国代表として対戦した9日（同10日）のWBC1次ラウンドだった。アロザレーナが初回の打席に入る前、